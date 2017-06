Produtor da Samichlaus vem ao Brasil criar nova cerveja

por Roberto Fonseca

Cervejas colaborativas com produtores internacionais já não são exatamente novidade no Brasil. Mas boa parte desses trabalhos conjuntos envolve receitas de inspiração norte-americana (IPAs ou Imperial Porters, por exemplo) ou mesmo cervejeiros daquele país (os casos mais notórios foram Greg Koch, da Stone, e Garrett Oliver, da Brooklyn). Por isso, chama a atenção quando uma marca nacional – a catarinense Blumenau – anuncia uma Doppelbock feita a quatro mãos com a dona de uma das Lagers fortes mais conhecidas do mundo, a Samichlaus.

Com 14% de teor alcoólico, a Samichlaus – cuja origem é suíça, mas há mais de uma década pertence à austríaca Eggenberg, que existe há 336 anos – é produzida uma vez por ano, em 6 de dezembro, segundo a fábrica. Ainda de acordo com o produtor, ela só é colocada à venda após 10 meses de maturação e pode ser guardada por muitos anos.

A Doppelbock nacional que será produzida em 1º de junho pelas duas marcas deve seguir caminho similar ao da Samichlaus. A receita prevê 12% de teor alcoólico e o processo de produção deve levar três meses – boa parte deles em maturação. Serão criadas duas versões da cerveja, ainda sem nome definido: a brasileira levará lúpulos austríacos na composição. Cervejeiro e um dos donos da Eggenberg, Karl Stöher virá ao Brasil participar da brassagem.

Em setembro, Fernando Lapolli, cervejeiro e sócio da Blumenau, irá à Áustria reproduzir a receita com duas novidades: o uso de sementes de cumaru e de barris de amburana na maturação. Como a Samichlaus é importada para o Brasil pela Bier & Wein, resta torcer para que essa versão também chegue às prateleiras nacionais.